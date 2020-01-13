Тренер по фигурному катанию Александр Волков отметил, что расклад в женском одиночном катании на чемпионате Европы ясен уже сейчас.

— В женском турнире все ясно до старта — на пьедестале будут три фигуристки Этери Тутберидзе Щербакова, Трусова и Косторная, — цитируют «РИА «Новости» Волкова. — Только неясно, кто именно выиграет чемпионат Европы. Но достойны титула все три спортсменки. По катанию мне, конечно, больше всех нравится Косторная, оно (катание) уже взрослое, Саша с Аней пока еще дети на льду. Прыжки же у всех троих очень красивые.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.