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«Саша с Аней пока еще дети на льду». Тренер Волков — о перспективах Трусовой и Щербаковой на чемпионате Европы

16:38
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Тренер по фигурному катанию Александр Волков отметил, что расклад в женском одиночном катании на чемпионате Европы ясен уже сейчас.

— В женском турнире все ясно до старта — на пьедестале будут три фигуристки Этери Тутберидзе Щербакова, Трусова и Косторная, — цитируют «РИА «Новости» Волкова. — Только неясно, кто именно выиграет чемпионат Европы. Но достойны титула все три спортсменки. По катанию мне, конечно, больше всех нравится Косторная, оно (катание) уже взрослое, Саша с Аней пока еще дети на льду. Прыжки же у всех троих очень красивые.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200113/1563362264.html

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