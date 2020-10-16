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«Саша каталась на Кубке России простуженная». Плющенко — о Трусовой

13:35
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с Александрой Трусовой.

— На Кубке у нас много что не получилось, — сказал Плющенко. — Мы первый раз пошли на тройной аксель, действительно сложный элемент. Не умаляя чьих-либо достоинств — Саша вообще каталась простуженная. Но это наша трудность, мы с ней справились.

Теперь готовимся к четвертому этапу Кубка, не хотел бы раскрывать все секреты. Программа будет усилена, однозначно. Вообще хочу похвалить и поблагодарить Сашу. Не видел ни одного спортсмена, который бы так выкладывался и так относился к своей профессии. Она пашет, работает на износ, хочет выучить новое. У нее задача научиться здорово кататься, добавить хореографии, во вращениях. Работы много. Если бы у нас все спортсмены были с такой отдачей, это было бы круто. (Дмитрий Кузнецов)

Эксклюзивное интервью с Евгением Плющенко читайте на сайте «СЭ»

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