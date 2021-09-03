Сарновский победил на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Российский фигурист, тренирующийся у Евгения Плющенко, Кирилл Сарновский одержал победу на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия). По сумме выступлений он набрал 215,96 балла.

На втором месте оказался еще один россиянин Илья Яблоков (207,39). Тройку замкнул Уильям Эннис из США (204,60).

Россияне Андрей Анисимов (187,64) и Александр Голубев (168,82) заняли шестое и десятое места соответственно.