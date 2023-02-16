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Сегодня, 15:15

Самый юный участник первенства России в Перми: «Мечтаю сделать четверной аксель, как Малинин, и пятерные. Это возможно»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер первенства России Лев Лазарев в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы выполнить не только четверной аксель, как американский фигурист Илья Малинин, но и пятерные прыжки — он считает, что это возможно.

— К финалу «Гран-при» будешь готовить что-то новое?

— Пока не знаю. Я хочу катать стабильно этот контент, но и добавить еще ультра-си. Я умею, кроме лутца и тулупа, флип и сальхов. Риттбергер не получался. Я флип и сальхов достаточно давно не пробовал, сейчас было накатывание программ. Надеюсь, в дальнейшем смогу возобновить их тренировки и добавить в программы.

— Есть мечта выполнить четверной аксель, как Илья Малинин?

— Конечно, но не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже получится.

— Но еще даже нет конкретной разбалловки для пятерных.

— Знаю, но, надеюсь, в скором времени появится.

На юниорском первенстве России в Перми 13-летний Лазарев набрал 263,50 балла по сумме двух программ. Он проиграл лишь Арсению Федотову, у которого 267,42 балла за короткую и произвольную программы.

Лев Лазарев. «Есть мечта сделать пятерные прыжки». Интервью самого молодого участника первенства России

Фигурное катание
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