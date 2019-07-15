Самый милый Bottle Cap Challenge от Сотниковой. Видео

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова приняла участие в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge). Она подняла на руки одну из юных фигуристок со сборов в Краснодаре, и та открыла бутылку коньком.

– Мы в теме, – написала Сотникова.

Напомним, что Bottle Cap Challenge в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.