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Самый дорогой билет на все соревновательные дни Финала «Гран-при»-2019/20 стоит чуть больше 183 евро

19 сентября 2019, 16:12

3 октября стартует продажа билетов на Финал «Гран-при»-2019/20, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине, cообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Cамый дорогой билет на все дни соревнований стоит 183,5 евро, cамый дешевый — 38 евро. Билеты на показательные выступления стоят от 42 до 164 евро. Отдельно продаются и билеты на тренировочные дни, их стоимость варьируется от 13 до 32 евро.

В финале серии выступят по 6 участников в каждом виде фигурного катания, который отберутся туда по итогам выступления на шести этапах в разных странах.

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