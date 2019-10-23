Самые яркие моменты выступления Туктамышевой и Щербаковой на «Гран-при» в США за две минуты

ISU в своем официальном Instagram двухминутный видеоролик, посвященный самым ярким моментам женского турнира на этапе «Гран-при» в США.

Особого внимания удостоились россиянки-призеры соревнований — победительница 15-летняя Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, занявшая третье место.

Также ISU выложил и ролики с хайлайтами и из других видов соревнований. Напомним, россиянин Дмитрий Алиев стал третьим среди мужчин-одиночников, спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и танцевальная Александра Степанова/Иван Букин заняли вторые места.