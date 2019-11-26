Самые яркие моменты выступлений Загитовой и Косторной на этапе «Гран-при» в Японии за две минуты

ISU в своем официальном Youtube-канале опубликовал двухминутный видеоролик c лучшими моментами выступлений женщин на этапе «Гран-при» в Японии, в том числе победительницы Алены Косторной и ставшей там третьей Алины Загитовой.

Обе фигуристки отобрались в Финал серии, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря. Также в турнире примут участие и их 15-летние одногруппницы Александра Трусова и Анна Щербакова.