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Самые яркие моменты выступлений Туктамышевой и Щербаковой на «Гран-при» в США за две минуты

12:20
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ISU в своем официальном Instagram двухминутный видеоролик, посвященный самым ярким моментам женского турнира на этапе «Гран-при» в США.

Особого внимания удостоились россиянки-призеры соревнований — победительница 15-летняя Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, занявшая третье место.

Также ISU выложил и ролики с хайлайтами и из других видов соревнований. Напомним, россиянин Дмитрий Алиев стал третьим среди мужчин-одиночников, спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и танцевальная Александра Степанова/Иван Букин заняли вторые места.

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