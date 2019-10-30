Самые яркие моменты выступлений Трусовой в Канаде за две минуты. В видеообзоре нет Медведевой, но есть Саханович

ISU в своем официальном Twitter двухминутный видеоролик, посвященный самым ярким моментам женского турнира на этапе «Гран-при» в Канаде.

Особого внимания удостоились россиянка- победительница соревнований — 15-летняя Александра Трусова. Примечательно, что в видеобзоре есть кадр с Серафимой Саханович, занявшей итоговое 8 место, однако нет двукратной чемпионки мира, Евгении Медведевой , занявшей итоговое пятое место, и третье — в произвольной программе.

Также ISU выложил и ролики с хайлайтами и из других видов соревнований. В соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов — третьими.