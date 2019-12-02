«Самсонов станет вторым, выиграет Кагияма». Прогноз на юниорский Финал «Гран-при» среди юношей из США

Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что ученик Этери Тутберидзе 14-летний Даниил Самсонов станет вторым в юниорском Финале «Гран-при».

По мнению Вонга, победителем станет японец Юма Кагияма, а россияне Петр Гуменик и Андрей Мозалев займут четвертое и пятое места соответственно.

— Из всех российских парней Самсонов — наиболее разносторонний фигурист, сравнимый с японцем Юмой Кагиямой. Однако последний выиграл чемпионат Японии среди юниоров, обойдя ближайшего преследователя на 37 баллов, что может дать ему дополнительный импульс для победы в Турине.

Финал юниорского «Гран-при» пройдет с 5 по 8 декабря.