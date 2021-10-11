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Самсонов снялся с этапа «Гран-при» в США

11 октября, 18:02
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Российский фигурист Даниил Самсонов снялся с этапа «Гран-при» в США, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилия российского фигуриста пропала из списка участников мужского турнира.

«Гран-при США» пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

Самсонов — двукратный победитель чемпионата России среди юниоров. 16-летний фигурист тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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