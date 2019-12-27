Фигурное катание
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Самсонов с двумя падениями исполнил произвольную программу на чемпионате России

13:40
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Дебютант чемпионата России подопечный Этери Тутберидзе Даниил Самсонов неудачно выступил в произвольной программе соревнований.

Он начал прокат с каскада тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, затем упал с одиночных четверного лутца и четверного флипа. Далее спортсмен допустил бабочку на акселе. Затем Самсонов исполнил каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп и одиночный тройной лутц.

Он набрал 159,33 балла и 240,21 по сумме двух прокатов.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

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