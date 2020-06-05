5 июня отмечает день рождения российская фигуристка Юлия Липницкая. Ей исполнилось 22 года.

Липницкая стала чемпионкой Европы и серебряной призершой ЧМ, а также обладательницой золотой медали Олимпиады-2014 в командых соревнованиях.

Липницкая стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней. Также она является самой юной победительницей ЧЕ за всю историю фигурного катания.

В конце августа 2017 года спортсменка объявила о завершении карьеры.