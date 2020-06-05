Самой молодой олимпийской чемпионке-одиночнице в истории Юлии Липницкой — 22
08:55
5 июня отмечает день рождения российская фигуристка Юлия Липницкая. Ей исполнилось 22 года.
Липницкая стала чемпионкой Европы и серебряной призершой ЧМ, а также обладательницой золотой медали Олимпиады-2014 в командых соревнованиях.
Липницкая стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней. Также она является самой юной победительницей ЧЕ за всю историю фигурного катания.
В конце августа 2017 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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