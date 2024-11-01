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Сегодня, 09:50

Самохин рассказал, какие сложности возникли при формировании пары Хавронина/Нарижный

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Тренер Денис Самохин рассказал, что делал, чтобы получилась пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

«Мы очень много занимались базовыми вещами. Я всегда с большим уважением относился к Алексею Горшкову, у которого каталась Ира, но никогда не скрывал, что катание Девида гораздо более соответствует моим личным взглядам на технику и представляется мне более правильным. Поэтому больше усилий у нас поначалу уходило на работу с Ирой. Точно так же в свое время больше трудились над катанием Базина, при том, что он был сильнее Лизы во многих аспектах. Просто ее мы учили с нуля. Вот и здесь изо дня в день работали над базовым катанием, базовым скольжением, одинаковой посадкой, позиционностью. Думаю, именно это помогло ребятам так быстро скататься. Они как бы едут в одном направлении. Им удобно кататься вместе. Плюс у нас очень сильный хореограф», — заявил Самохин RT.

Хавронина каталась в паре с Чиризано до 2023 года. Дуэт Нарижного с Морозов распался в 2022 году. Дуэт Хавронина и Нарижный появился в январе 2023. На этапе Гран-при в Магнитогорске Хавронина и Нарижный набрали 204,46 балла и заняли второе место.

Источник: RT
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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