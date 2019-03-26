Самодурова вернулась в Санкт-Петербург и в среду начнет подготовку к командному чемпионату мира

Чемпионка Европы Софья Самодурова вернулась в Санкт-Петербург после чемпионата мира в японской Сайтаме, информирует 78.ru.

Спортсменка рассказала, что у нее накопилась усталость, но на отдых будет только один день. В среду фигуристка начнет подготовку к командному чемпионату мира.

На чемпионате мира в Японии Самодурова заняла 8-е место (208,58), практически безошибочно исполнив и короткую, и произвольную программы.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2019 пройдет в городе Фукуока (Япония) с 11 по 14 апреля. В турнире примут участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU), – Россия (9038 очков), США (7752), Япония (6991), Франция (5541), Италия (4344) и Канада (4217).

Все о фигурном катании - здесь