Российская фигуристка Софья Самодурова сообщила в своем Инстаграме, что исполнит гимн России на церемонии награждения Спартакиады учащихся России-2019. Мероприятие пройдет в четверг, 25 апреля.

– Дорогие друзья, завтра я приму участие в Церемонии награждения IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года, которая пройдет в Минспорте. Много известных людей будут присутствовать на этом мероприятии.

Я буду петь гимн Российской Федерации. Для меня большая честь принять участие в церемонии. Это большая ответственность! Спасибо за приглашение! До встречи! – написала Самодурова.