Самодурова спела песню Lady Gaga. Видео

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова в своем Инстаграме опубликовала видео, на котором исполнила песню американской певицы Lady Gaga "Shallow". Ранее 16-летняя фигуристка спела композицию российской группы "Руки вверх" "Крошка моя".

- Сегодня понедельник, а значит, рубрика "SofiaVision" продолжается, - такой подписью сопроводила этот ролик Самодурова.

Пользователи по-разному оценили вокальный талант спортсменки:

- Соня, мы любим тебя, но катаешься ты лучше, чем поешь, - написала margo721206.

- Пой, Сонечка, не переставай! У тебя очень приятный милый голос, - такой комментарий оставила mariastrona.

- Не идет... Лучше прыжки тренируй! - написал b_yaroslav.

- Молодец, София, красиво поешь, так держать - развивай свой красивый голосок, - такой комментарий оставил rozemberg_m.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Самодурова заняла 8-е место.

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