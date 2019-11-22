Самодурова считает, что не смогла показать высокий результат в короткой программе из-за гайморит

Гайморит помешал российской фигуристке Софье Самодуровой как следует подготовиться к выступлениям на этапе серии «Гран-при» в Японии.

— Сейчас я более-менее пришла в себя. Заболела после октябрьского выступления на турнире в Минске и на Гран-при в Китай ехала всего после недельной подготовки, — цитирует Самодурову ТАСС.

Не могу сказать, что я довольна прокатом короткой программы. Но в целом не согласна с недокрутом на тулупе в каскаде, скорее на флипе — ситуация напомнила турнир в Китае. И все-таки я каталась сегодня зажато — утром на тренировке не все поучалось, так что я немного перестраховывалась.

Каждый старт, каждый сезон я начинаю с чистого листа. И стараюсь на такие вещи не отвлекаться. Это дает мне чувствовать больше ответственности пред судьями и зрителями.