Самодурова считает, что не смогла показать высокий результат в короткой программе из-за гайморит
Гайморит помешал российской фигуристке Софье Самодуровой как следует подготовиться к выступлениям на этапе серии «Гран-при» в Японии.
— Сейчас я более-менее пришла в себя. Заболела после октябрьского выступления на турнире в Минске и на Гран-при в Китай ехала всего после недельной подготовки, — цитирует Самодурову ТАСС.
Не могу сказать, что я довольна прокатом короткой программы. Но в целом не согласна с недокрутом на тулупе в каскаде, скорее на флипе — ситуация напомнила турнир в Китае. И все-таки я каталась сегодня зажато — утром на тренировке не все поучалось, так что я немного перестраховывалась.
Каждый старт, каждый сезон я начинаю с чистого листа. И стараюсь на такие вещи не отвлекаться. Это дает мне чувствовать больше ответственности пред судьями и зрителями.