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Самодурова с недокрутом на флипе исполнила короткую программу на чемпионате России

16:33
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Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова с недокрутом на флипе исполнила короткую программу на чемпионате России.

Она начала свой прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнила тройной флип (на котором поставили недокрут) и двойной аксель.

Фигуристка набрала за свой прокат 64,38 балла и занимает промежуточное восьмое место.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

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