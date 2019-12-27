Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова с недокрутом на флипе исполнила короткую программу на чемпионате России.

Она начала свой прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнила тройной флип (на котором поставили недокрут) и двойной аксель.

Фигуристка набрала за свой прокат 64,38 балла и занимает промежуточное восьмое место.

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