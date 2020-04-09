Самодурова показала, как тренирует прыжки на спортивной площадке

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова поделилась в своем официальном Instagram показала, как тренируется на спортивной площадке.

17-летняя фигуристка опубликовала это видео в ответ на вопрос о том, как проводит время в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Из Инстаграма Софьи Самодуровой pic.twitter.com/UhkzyK08q1 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 9, 2020

Самодурова тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. С 30 марта жителям города предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.