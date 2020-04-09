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Самодурова показала, как тренирует прыжки на спортивной площадке

15:37
Софья Самодурова. Фото Instagram
Софья Самодурова. Фото Instagram
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Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова поделилась в своем официальном Instagram показала, как тренируется на спортивной площадке.

17-летняя фигуристка опубликовала это видео в ответ на вопрос о том, как проводит время в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Самодурова тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. С 30 марта жителям города предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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