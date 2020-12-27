Самодурова опубликовала фотографию с Туктамышевой после чемпионата России

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в Instagram опубликовала совместную фотографию со спортсменкой Елизаветой Туктамышевой после чемпионата России.

«Мы боролись до конца, а это главное», — подписала снимок фигуристка.

Позднее пост был удален.

В субботу, 26 декабря, завершился чемпионат России, проходивший в Челябинске. По итогам первенства Самодурова заняла десятое место, Туктамышева стала седьмой. Победителем турнира стала Анна Щербакова.