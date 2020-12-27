Самодурова опубликовала фотографию с Туктамышевой после чемпионата России
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в Instagram опубликовала совместную фотографию со спортсменкой Елизаветой Туктамышевой после чемпионата России.
«Мы боролись до конца, а это главное», — подписала снимок фигуристка.
Позднее пост был удален.
В субботу, 26 декабря, завершился чемпионат России, проходивший в Челябинске. По итогам первенства Самодурова заняла десятое место, Туктамышева стала седьмой. Победителем турнира стала Анна Щербакова.
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