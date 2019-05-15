Самодурова опубликовала фото в купальнике

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена во время отдыха в купальнике.

- Забери меня навсегда, - такой подписью сопровождается фотография.

Пользователи оценили снимок:

- Русалочка, - написала mercatopurine.

- Морская принцесса, - такой комментарий оставил berezin896.

- Неземная королева, да, - написал 3051_aleksei.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Самодурова заняла 8-е место.

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