Самодурова опубликовала фото в купальнике

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена во время отдыха в купальнике.
- Забери меня навсегда, - такой подписью сопровождается фотография.
Пользователи оценили снимок:
- Русалочка, - написала mercatopurine.
- Морская принцесса, - такой комментарий оставил berezin896.
- Неземная королева, да, - написал 3051_aleksei.
Напомним, на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Самодурова заняла 8-е место.
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