Самодурова объявила музыку для программ нового сезона

Чемпионка Европы Софья Самодурова в своем Instagram написала, какие саундтреки будут использоваться в ее соревновательных программах сезона-2019/20.

Короткая программа ученицы Алексея Мишина поставлена под композицию "Bamboleo" группы "Gipsy Kings", а произвольная под "Roxanne" из фильма-мюзикла "Мулен Руж!".

В прошлом сезоне, который стал для 16-летней фигуристки первым во взрослом катании, Самодурова дважды стала призером этапов серии "Гран-при" и смогла отобраться в финал серии. На чемпионате мира в Сайтаме фигуристка заняла 8-е место.