Чемпионка Европы Софья Самодурова отметила, что после прошлого сезона ей было непросто снова войти в форму.

— Каждый спортсмен волнуется перед соревнованиями, просто надо это контролировать и не зацикливаться, — рассказала в видеоинтервью Первому каналу Самодурова. — Волнение само появляется еще с выезда из отеля на соревнования. Когда я еду, слушаю музыку — это единственное, что мне помогает. Еще люблю петь, сама с собой пою, что-то напеваю. — После прошлого взрывного сезона трудно было войти в форму. Переходный возраст — голова, тело, поведение, реакция на всякие разговоры. Сейчас я стала более строгой. В прошлом сезоне была такая девочка миленькая, ля-ля-ля, посмеяться и похохотать. В этом сезоне более серьезная уже.

Самодурова выступит на китайском этапе серии «Гран-при», который пройдет с 8 по 10 ноября в Чунцине. Короткая программа женщин на турнире стартует 8 ноября в 12.10 по московскому времени.