Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Алексея Мишина.

— Туктамышева назвала вас прикольной девчонкой. В чем это выражается?

— В позитивном отношении к жизни. Когда мы вместе с Лизой, у нас никогда не бывает плохого настроения. Все время смех — и приколы, — приводит «Спорт-уик-энд» слова Самодуровой.



— В отличие от своей старшей подруги вы почему-то не комментируете игру «Зенита» и судейство матчей с участием питерской коман­ды...

— Во-первых, не особо интересуюсь футболом, во-вторых, не являюсь таким фанатом социальных сетей, как Лиза.