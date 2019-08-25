Самодурова — о Туктамышевой: «Когда мы вместе с Лизой, у нас не бывает плохого настроения»
16:57
Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Алексея Мишина.
— Туктамышева назвала вас прикольной девчонкой. В чем это выражается?
— В позитивном отношении к жизни. Когда мы вместе с Лизой, у нас никогда не бывает плохого настроения. Все время смех — и приколы, — приводит «Спорт-уик-энд» слова Самодуровой.
— В отличие от своей старшей подруги вы почему-то не комментируете игру «Зенита» и судейство матчей с участием питерской команды...
— Во-первых, не особо интересуюсь футболом, во-вторых, не являюсь таким фанатом социальных сетей, как Лиза.
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