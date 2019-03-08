Самодурова - Мишину: "Счастлива иметь возможность каждый день выходить с вами на один лед"

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова поздравила с днем рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, знаменитому тренеру исполняется 78 лет.

- Все мы любим и каждый год ждем весенний женский день, полный радости, поздравлений и подарков. Но в далеком 1941 году в этот день в качестве подарка для мамы родился мальчик, которому было суждено в будущем стать хорошим мужем, отцом, дедушкой, спортсменом и выдающимся тренером. Алексей Николаевич, спасибо вам от всех ваших учеников, от миллионов любящих вас и вашу работу зрителей, которым вы неоднократно дарили слезы радости и гордости за нашу страну!

От себя хочу сказать, что счастлива иметь возможность каждый день выходить с вами на один лед, спасибо за все! Мы вас любим!

Ну а всех представительниц прекрасной половины с женским днем! Цветите, дарите тепло, любовь и счастье! – написала Самодурова в своем Инстаграме.

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