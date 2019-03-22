Самодурова, Медведева и Загитова без падений отработали последнюю тренировку перед произвольной программой на ЧМ, Кихира сделала 11 тройных акселей

Женщины провели финальную тренировку перед произвольной программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова отработала тренировку без падений и грубых ошибок. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева допустила небольшие помарки на тройном лутце, тройном флипе и в двух каскадах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала пару недокрутов в двух каскадах.

Победительница финала "Гран-при" Рика Кихира активно работала над тройным акселем - выполнила его аж 11 раз, допустив недокрут всего в одном из них. Также она допустила одно падение и пару раз коснулась льда во время исполнения прыжковых элементов.

Напомним, что сегодня, 22 марта, женщины покажут свои произвольные программы. Начало прямого эфира – 9.00 (время московское). Ожидается, что наши звезды появятся на льду после 14.30.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире