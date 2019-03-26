Самодурова и Туктамышева выступят на командном чемпионате мира

Оглашен состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

В женском катании Россию представят Софья Самодурова и чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева. На прошедшем чемпионате мира Самодурова заняла восьмое место, а Туктамышева не попала на турнир. Победу у женщин одержала россиянка Алина Загитова, еще одна представительница России Евгения Медведева стала третьей.

У мужчин-одиночников на командный ЧМ от России поедут Михаил Коляда и Александр Самарин (6-е и 12-е место на чемпионате мира).

В танцах на льду Россию представят серебряные призеры ЧМ-2019 Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Спортивные пары на командном ЧМ представят Наталья Забияко и Александр Энберт, бронзовые призеры ЧМ-2019.