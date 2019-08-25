Самодурова готова бороться и зубами выгрызать место в сборной России

Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о планах на новый сезон. Она отметила, что готова бороться за место в сборной России.

— Победа на чемпионате Европы в Минске, которая многими была воспринята как сенсация, изменила вас?

— Честно признаюсь, что втягиваться в подготовку к нынешнему сезону было очень тяжело. Понимала, что раньше от Софьи Самодуровой многого не ждали. Сейчас к чемпионке Европы совсем другое отношение и совсем другие требования, — приводит «Спорт-уик-энд» слова Самодуровой.

— На чемпионате России-2019 в Саранске вы заняли шестое место и попали в состав сборной на чемпионат Европы только потому, что все три призера не соответствовали возрастному цензу. В этом году воспитанницы Этери Тутберидзе могут участвовать во взрослых соревнованиях, и конкуренция за место в сборной будет жесточайшей. Вы к ней готовы?

— Готова бороться и зубами выгрызать место в сборной. Мне кажется, что научилась справляться и с психологическим давлением. Чемпионат Европы это доказал.

— В минувшем сезоне вы были, пожалуй, единственной российской фигуристкой, избежавшей срывов на международных соревнованиях и улучшавшей свои результаты сезона с каждым стартом. В нынешнем тоже будете делать ставку на стабильность, не рискуя исполнять не отшлифованные до автоматизма сложные элементы?

— Пока ничего не могу сказать. Только набираю форму и вхожу в сезон. Конечно, постараюсь выступать стабильно на каждых соревнованиях, но усложнять программы нужно. Начала учить тройной аксель, хотя говорить о том, что он отшлифован до автоматизма, рано.