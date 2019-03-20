Самодурова чисто откатала короткую программу на чемпионате мира

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Она без ошибок выполнила весь прыжковый контент: каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. За остальные элементы фигуристка получила 4-й уровень.

Самодурова набрала за свой прокат 70,42 балла и занимает промежуточное четвертое место.

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