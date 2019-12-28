Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова без падений исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она начала свой прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнила каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер, тройной риттбергер, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель.

Фигуристка набрала за свой прокат 127,70 балла (192,08 по сумме) и занимает промежуточное второе место.

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