Самоделкина заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства.

С мая 2024 года спортсменка представляет Казахстан.

«У меня не было мыслей о том, что я зря сменила гражданство. Я приняла решение по нескольким причинам. Я поддерживаю конкуренцию независимо от того, дети это или взрослые, юниоры или мастера. Это замечательно, когда у тебя есть возможность соревноваться и подниматься выше», — сказала Самоделкина.

17-летняя фигуристка является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоровв Словении 2021 года, а также имеет серебряную медаль первенства России среди юниоров-2022.