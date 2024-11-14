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Сегодня, 17:10

Самоделкина заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства.

С мая 2024 года спортсменка представляет Казахстан.

«У меня не было мыслей о том, что я зря сменила гражданство. Я приняла решение по нескольким причинам. Я поддерживаю конкуренцию независимо от того, дети это или взрослые, юниоры или мастера. Это замечательно, когда у тебя есть возможность соревноваться и подниматься выше», — сказала Самоделкина.

17-летняя фигуристка является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоровв Словении 2021 года, а также имеет серебряную медаль первенства России среди юниоров-2022.

Фигуристка Софья Самоделкина, бегунья Нора Джеруто, теннисистка Елена Рыбакина. «Не дадим легионерам ни тиына». В спорте Казахстана — кампания против натурализации

Источник: YouTube-канал SauBallKZ
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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