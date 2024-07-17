Самоделкина заняла первое место на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана. 17-летняя спорсменка выиграла произвольную программу и была второй по итогам короткой. Фигуристка суммарно набрала 161,43 балла.

В короткой программе Самоделкина допустила одно падение, произвольную программу она откатала чисто.

В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана.

Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе