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Сегодня, 13:02

Самоделкина заняла первое место на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана. 17-летняя спорсменка выиграла произвольную программу и была второй по итогам короткой. Фигуристка суммарно набрала 161,43 балла.

В короткой программе Самоделкина допустила одно падение, произвольную программу она откатала чисто.

В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана.

Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

Фигурное катание
Софья Самоделкина
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