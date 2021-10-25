Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сочи
20:54
Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. Она получила 75,21 балла за свой прокат.
Второе место заняла Софья Муравьева (73,33), тройку замкнула Вероника Яметова (66,72).
Анастасия Гулякова стала пятой (62,20), Софья Самодурова — восьмая (57,75), Елизавета Нугуманова — 12-я (52,53).
Кубок России
3-й этап
Сочи
Женщины
Короткая программа
1. Софья Самоделкина — 75,21
2. Софья Муравьева — 73,33
3. Вероника Яметова — 66,72
4. Вероника Петеримова — 65,94
5. Анастасия Гулякова — 62,20
6. Дарья Третьякова — 62,05
7. Станислава Молчанова — 58,47
8. Софья Самодурова — 57,75
9. Валерия Костина — 56,27
10. Мария Пулина — 53,06...
12. Елизавета Нугуманова — 52,53
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