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Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сочи

20:54
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. Она получила 75,21 балла за свой прокат.

Второе место заняла Софья Муравьева (73,33), тройку замкнула Вероника Яметова (66,72).

Анастасия Гулякова стала пятой (62,20), Софья Самодурова — восьмая (57,75), Елизавета Нугуманова — 12-я (52,53).

Кубок России

3-й этап

Сочи

Женщины

Короткая программа

1. Софья Самоделкина — 75,21

2. Софья Муравьева — 73,33

3. Вероника Яметова — 66,72

4. Вероника Петеримова — 65,94

5. Анастасия Гулякова — 62,20

6. Дарья Третьякова — 62,05

7. Станислава Молчанова — 58,47

8. Софья Самодурова — 57,75

9. Валерия Костина — 56,27

10. Мария Пулина — 53,06...

12. Елизавета Нугуманова — 52,53

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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