Самоделкина стала победительницей этапа Кубка России в Москве среди юниоров

На пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве юниорки выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала Софья Самоделкина.

Кубок России

5-й этап

Москва

Юниорки

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина — 156,05 балла

2. Агнета Латушкина — 128,31

3. Елизавета Осокина — 123,21

4. Вероника Жилина — 118,36

5. Аделия Петросян — 117,91

Итоговое положение

1. Софья Самоделкина — 237,28 балла

2. Вероника Жилина — 195,64

3. Елизавета Осокина — 191,37

4. Аделия Петросян — 191,30

5. Агнета Латушкина — 191,03