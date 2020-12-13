Самоделкина рассказала, как попала в фигурное катание

13-летняя российская спортсменка Софья Самоделкина вспомнила, как попала в фигурное катание.

—Я с детства была очень активная, наверное, поэтому меня и отдали в спорт, — цитирует ФФКР Самоделкину. — Папа очень любил всегда смотреть спортивные передачи по телевизору, футбол, теннис, и я всегда сидела с ним рядом на диване. Когда он переключал каналы, и где-то показывали фигурное катание, просила оставить, любила смотреть. Понятно, в 3-4 года еще не понимаешь многого и не разбираешься в этом виде спорта, но мне очень нравилось смотреть выступления.

Самоделкина одержала победу на пятом этапе Кубка России среди юниоров, набрав 237,28 балла.