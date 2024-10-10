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10 октября, 11:12

Самоделкина рассказала, что хочет сбросить вес для восстановления четверных прыжков

Владислав Маслов
Корреспондент
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Софья Самоделкина.
Фото Global Look Press

Казахстанская фигуристка российского происхождения Софья Самоделкина призналась, что пытается сбросить вес для восстановления четверных прыжков.

«Я очень сильно хочу вернуть четверные. Хочу вернуть лутц, но правая нога меня очень много раз подводила. Правда, сейчас она в порядке — возможно, получится вернуть его. Но первоначальная цель — восстановить тройной аксель и четверной сальхов, которые были моими глаынми прыжками. Сначала, правда, нужно сбросить вес. Это дается нелегко, но это возможно. Сейчас потихоньку поднимаю вверх тройные, чтобы был запас», — цитирует спортсменку официальный сайт МОК.

17-летняя Самоделкина является серебряным призером юниорского «Гран-при» в Словении. До 2023 года фигуристка представляла Россию, но потом сменила спортивное гражданство на Казахстан.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
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