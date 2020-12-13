Самоделкина призналась, что хочет прыгать четвертные, как Трусова
13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, каким элементам больше уделяет времени на тренировках.
— Пока тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас добавлю риттбергер, — цитирует ФФКР Самоделкину. — Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать.
Но если их вставлять в программу, нужно не только хорошо быть физически готовым, но и программы хорошо катать, потому что программа — это не только прыжки. Нужно, чтобы программа была накатана со всеми элементами, потому что на четверных надо больше концентрироваться
Уже много людей начали осваивать эти прыжки. Сейчас, я думаю, это уже не вызывает такого вау-эффекта: ну да, прыгнула, уровень мастерства растет, рейтинг поднимается, но чтобы «вау» — такого нет. Это мое мнение.
Самоделкина одержала победу на пятом этапе Кубка России среди юниоров, набрав 237,28 балла.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5288-sof-ya-samodelkina-po-nature-ya-optimist.html
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