ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Самоделкина призналась, что хочет прыгать четвертные, как Трусова

11:40

13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, каким элементам больше уделяет времени на тренировках.

— Пока тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас добавлю риттбергер, — цитирует ФФКР Самоделкину. — Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать.

Но если их вставлять в программу, нужно не только хорошо быть физически готовым, но и программы хорошо катать, потому что программа — это не только прыжки. Нужно, чтобы программа была накатана со всеми элементами, потому что на четверных надо больше концентрироваться

Уже много людей начали осваивать эти прыжки. Сейчас, я думаю, это уже не вызывает такого вау-эффекта: ну да, прыгнула, уровень мастерства растет, рейтинг поднимается, но чтобы «вау» — такого нет. Это мое мнение.

Самоделкина одержала победу на пятом этапе Кубка России среди юниоров, набрав 237,28 балла.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5288-sof-ya-samodelkina-po-nature-ya-optimist.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир