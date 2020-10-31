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Самоделкина планирует выступить на Кубке России в Казани с четверным сальховом

21:44

13-летняя фигуристка Софья Самоделкина планирует выполнить на юниорском этапе Кубка России в Казани четверной сальхов и тройной аксель, сообщает ТАСС.

На предсезонных юниорских прокатах сборной России из элементов ультра-си Самоделкина продемонстрировала аксель в три с половиной оборота, после прокатов на соревнованиях она пока не выступала.

Четвертый этап Кубка России пройдет в Казани 8-12 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9883907

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