Самоделкина: «Очень хорошо общаемся с Акатьевой, мы подруги, косо друг на друга не смотрим»

Фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Красноярске и рассказала о взаимоотношениях с ученицей Этери Тутберидзе Софьей Акатьевой.

— Все получилось, что планировала показать в короткой?

— То, что было запланировано, не до конца получилось исполнить. Потому что в целом перед этими соревнованиями было много чистых прокатов и вообще не должно было быть такой помарки, но видимо где-то пережалась немножко и случилась такая помарка серьезная.

— Насколько, возможно, давила на тебя атмосфера, давление?

— Нет, не могу сказать, что это было из-за переживаний, нервов. Сама просто, когда заходила на этот прыжок, где-то чуть-чуть порезче его сделала и сразу меня выбило. Не хватило концентрации.

— Чувствовали поддержку зрителей?

— Да, конечно. Это очень классно, когда после каждого прыжка тебе аплодируют, бросают игрушки на лед. Круто, соскучилась по этим ощущениям.

— В этом сезоне ты впервые встретишься на одном льду с Софьей Акатьевой. Что чувствуешь?

— Мне интересно с ней соперничать. Даже не только в спорте, мне всегда, с самого детства нравится и нравилось соперничать. Для меня везде цель быть первой, всегда первой. Задача выиграть стоит, если я катаюсь чисто — я должна выигрывать, мы с тренером все посчитали. Но вот теперь я ошиблась, придется в произвольной уделить внимание прокату намного больше, дорожку сделать чуть лучше, вращения. Ошибки недопустимы.

— У Акатьевой тоже контент серьезный. Получается, дала ей шанс обойти себя?

— Соня готова хорошо, можно сказать и так, дала ей шанс.

— Нервничаешь?

— Не особо.

— В прошлом году ты дарила соперницам игрушки. В этом есть желание повторить акцию?

— Не знаю пока, даже не думала. В прошлом году это случилось спонтанно, специально не задавалась такой целью.

— С кем дружишь на этих стартах?

— Практически со всеми, но особенно хорошо общаемся с Соней Акатьевой.

— То есть перед нами уникальный случай — две главные соперницы еще и подруги?

— Можно сказать и так, мы очень хорошо общаемся. Нет такого, что мы ходим и друг на друга косо смотрим.

— Даже не будет дружеских подколов в духе — у меня есть четверной риттбергер, а у тебя?

— Нет, такого точно нет.

— Что планируешь исполнять в произвольной?

— Пока что точно мы не знаем, будем думать. Из-за помарки будут изменения в контенте. Скорее всего выберем вариант с двумя четверными сальховыми.

— Без риттбергера?

— Завтра будет тренировка, посмотрим на мое состояние и с тренером примем решение.

— Нет мотивации первой в истории исполнить этот элемент? Есть же шанс, что обойдет тебя либо Трусова, либо кореянка.

— Конечно же такая мотивация есть, но я же не могу идти сломя голову на прыжок, когда получается один раз из ста. Зачем мне идти и рисковать. Я должна быть в прыжке хотя бы более-менее уверена.

— Получается, в тройном акселе сегодня ты была уверена?

— Да, он у меня получается хорошо.

(Рустам Имамов)