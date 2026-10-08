Самоделкина о выступлении на одном льду с Трусовой: «Классные ощущения, когда ты выходишь с Сашей»

Фигуристка Софья Самоделкина, которая выступает за сборную Казахстана, поделилась впечатлениями от участия в одном турнире с россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

Обе спортсменки выступают в турнире серии «челленджер» — Мемориале Дениса Тена. После короткой программы Трусова занимает первое место, а Самоделкина — третье.

«Это очень теплые чувства, когда мы наконец-то встретились, давно так не общались. Последний раз вместе выступали в 2022 году. Классные ощущения, когда ты выходишь с Сашей. Это, безусловно, классно. Думаю, будет время пообщаться», — приводит слова Самоделкиной ТАСС.

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате и завершится 10 октября. Произвольные программы фигуристки представят 9 октября.

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