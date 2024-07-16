Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана

Фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

На проходящих в Караганде соревнованиях Самоделкина представляет Астану. Отмечается, что во время короткой программы 17-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца. Произвольная программа пройдет в среду, 17 июля.

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером первенства России среди юниоров (2022), а также победителем пятого этапа «Гран-при России» 2022 года.