Самая необычная пара фигуристов-чемпионов. Она приносит золото Франции

Сегодня исполнилось 25 лет лет известной французской фигуристке Габриэле Пападакис. В танцевальной паре с Гийомом Сизероном она завоевала серебро Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также четыре золота чемпионатов мира и 5 — чемпионатов Европы.

Дуэт славится необычными и непростыми номерами. Одной из самых ярких неудач в их карьере стала короткая программа на Олимпиаде в Пхенчхане. Во время короткого танца у Пападакис порвалось платье и едва не оголило грудь.