ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Самая необычная пара фигуристов-чемпионов. Она приносит золото Франции

18:49
Габриэла Пападакис в порвавшемся платье на Олимпиаде-2018. Фото Eurosport
Габриэла Пападакис в порвавшемся платье на Олимпиаде-2018. Фото Eurosport

Сегодня исполнилось 25 лет лет известной французской фигуристке Габриэле Пападакис. В танцевальной паре с Гийомом Сизероном она завоевала серебро Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также четыре золота чемпионатов мира и 5 — чемпионатов Европы.

Дуэт славится необычными и непростыми номерами. Одной из самых ярких неудач в их карьере стала короткая программа на Олимпиаде в Пхенчхане. Во время короткого танца у Пападакис порвалось платье и едва не оголило грудь.

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