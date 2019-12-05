Вице-чемпион Европы Александр Самарин выступит предпоследним в короткой программе в финале «Гран-при». Он выступит в 23:43. Соревнования пройдут в Турине с 5 по 8 декабря.

Еще один россиянин Дмитрий Алиев выйдет на лед третьим. Время выступления — 23:30.

Действующий чемпион мира американец Натан Чен выступит четвертым, двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю закроет короткую программу.

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