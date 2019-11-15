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Самарин, Алиев и Игнатов! Весь подиум короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве русский

15:35
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россиянин Александр Самарин выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Алиев. Замкнул тройку Макар Игнатов.

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Мужчины

Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) — 92,81

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64

3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54

4. Сома Уно (Япония) — 87,29

5. Денис Васильев (Латвия) — 87,08

6. Нам Нгуен (Канада) — 87,01

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2448_23_0/

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