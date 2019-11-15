Самарин, Алиев и Игнатов! Весь подиум короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве русский
15:35
Россиянин Александр Самарин выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Алиев. Замкнул тройку Макар Игнатов.
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Мужчины
Короткая программа
1. Александр Самарин (Россия) — 92,81
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64
3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54
4. Сома Уно (Япония) — 87,29
5. Денис Васильев (Латвия) — 87,08
6. Нам Нгуен (Канада) — 87,01
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2448_23_0/
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