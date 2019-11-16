Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве. Второе и третье места как в произвольной программе, так и по сумме заняли его соотечественники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

Напомним, что россияне также показали три лучших результата в короткой программе.

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Мужчины

Произвольная программа

1. Александр Самарин (Россия) — 171,64

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 169,24

3. Макар Игнатов (Россия) — 165,33

4. Сома Уно (Япония) — 164,95

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 161,72

6. Нам Нгуен (Канада) — 159,19

Итог

1. Александр Самарин (Россия) — 264,45

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88

3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87

4. Сома Уно (Япония) — 252,24

5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20

6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09