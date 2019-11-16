Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум
Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве. Второе и третье места как в произвольной программе, так и по сумме заняли его соотечественники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.
Напомним, что россияне также показали три лучших результата в короткой программе.
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Мужчины
Произвольная программа
1. Александр Самарин (Россия) — 171,64
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 169,24
3. Макар Игнатов (Россия) — 165,33
4. Сома Уно (Япония) — 164,95
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 161,72
6. Нам Нгуен (Канада) — 159,19
Итог
1. Александр Самарин (Россия) — 264,45
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88
3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87
4. Сома Уно (Япония) — 252,24
5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20
6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09