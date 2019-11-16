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Самарин второй раз за сутки установил мировой рекорд по надбавке за каскад

16:04
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Российский фигурист Александр Самарин показал лучший результат на этапе «Гран-при России» в Москве.

В произвольной программе спортсмен установил новый мировой рекорд по надбавке за каскад. Он чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп и получил надбавку по шкале GOE 5,42 балла. Это самый высокий результат в истории мужского катания.

Прошлый рекорд также принадлежал Самарину — он установил его днем ранее в короткой программе (5,09 за тот же каскад).

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