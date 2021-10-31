Самарин упал с тройного акселя в произвольной программе на «Гран-при» Канады

Российский фигурист Александр Самарин с падением и ошибками выступил в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Он исполнил каскад четверной лутц+тройной тулуп, четверной лутц со степ-аутом, тройной аксель и тройной сальхов с ошибками на приземлении, далее прыгнул тройной лутц, упал с тройного акселя, который был запланирован в каскаде, сделал тройной риттбергер.

Спортсмен набрал 145,65 балла за произвольную программу и 224,20 по сумме.