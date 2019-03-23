Самарин упал с четверного тулупа в произвольной программе на ЧМ, но исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом!

Вице-чемпион Европы Александр Самарин с ошибками выступил в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Он хорошо исполнил каскад четверной лутц+тройной тулуп, тройной риттбергер и тройной флип. Однако фигурист упал с четверного тулупа и едва удержался на ногах после тройного акселя. В каскаде тройной аксель+тройной тулуп сделал тулуп лишь в два оборота. Но в целом спортсмен показал хорошее выступление.

Самарин получил за свой прокат 167,95 балла (246,93 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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